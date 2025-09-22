Şırnaklı Ayetullah Uslu, 538 Puanla İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri'ne Yerleşti

Şırnaklı Ayetullah Uslu, YKS'de elde ettiği 538 yerleştirme puanıyla İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne girdi; başarısında ağabeyinin rehberliği etkili oldu.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 11:35
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 11:58
Şükrü Geliş Fen Lisesi mezunu Ayetullah Uslu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) elde ettiği başarıyla İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesine yerleşti. Başarısında üniversite öğrencisi ağabeyinin etkisi ve aile ile öğretmenlerin desteği öne çıktı.

Sınav performansı

Ayetullah Uslu, sınavda aldığı 538 yerleştirme puanı ile TYT'de Türkiye sıralamasında 293'üncü, sayısal sıralamada ise 752'nci oldu ve İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne yerleşmeyi başardı.

Ağabeyin rehberliği ve hazırlık süreci

İki yıl önce Şükrü Geliş Fen Lisesi'nden mezun olarak İTÜ Siber Güvenlik Meslek Yüksekokulunu kazanan ağabeyi Abdurrahman Uslu, Ayetullah'ın üniversite hedefinde önemli bir rol oynadı. Ayetullah, düzenli ders çalışma ve ağabeyinin dört yıl süren rehberliği sayesinde motive olduğunu belirtti ve "Allah'a çok şükür bu hayalime kavuştum" dedi.

Aile, okul ve gelecek hedefleri

Okulun 10. sınıfında öğrenim gören kardeşi Züleyha Uslu ise, ağabeylerini örnek alarak aynı üniversitenin Yapay Zeka ve Veri Mühendislik Bölümünü kazanmayı hedefliyor. Ağabey Abdurrahman Uslu, kardeşinin eğitim hayatı boyunca başarılı olduğunu ve hazırlık sürecinde onu motive ettiğini söyledi.

Okulun gururu

Biyoloji öğretmeni İlknur Temur, Ayetullah'ın sürekli başarılı bir öğrenci olduğunu ve İTÜ'ye yerleşmesinin okulda sevinç yarattığını ifade etti. Okul müdürü Cahit İnal ise 2024-2025 eğitim yılında okuldan mezun olan yaklaşık 80 öğrenciden 33'ünün üniversiteye yerleştiğini, bunların 12'sinin tıp, 5'inin diş hekimliği, 7'sinin mühendislik

Şırnak'ta Şükrü Geliş Fen Lisesi'nden mezun olan Ayetullah Uslu(solda), ağabeyinden feyzalarak...

