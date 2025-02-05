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Şırnaklı Öğrenciler Çanakkale'deki Tarihi Şehitlikleri Ziyaret Etti

Şırnak'tan gelen 172 öğrenci, 'Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi' kapsamında Çanakkale'nin tarihi alanlarını gezdi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 15:49
Şırnaklı Öğrenciler Çanakkale'deki Tarihi Şehitlikleri Ziyaret Etti

Şırnaklı Öğrenciler Tarihe Tanıklık Etti

Şırnak'tan gelen 172 başarılı öğrenci, "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'deki şehitlik ve anıtları ziyaret etti. Proje, Şırnak Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve yerel belediye destekleriyle hayata geçirildi.

Vali Ziyareti ve Gezi Rotası

Öğrenciler, ilk olarak Çanakkale Valisi Ömer Toraman'ı makamında ziyaret etti. Ardından feribotla Gelibolu Yarımadası'na geçerek Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi, Conkbayırı, Çanakkale Şehitler Abidesi ve Seyit Onbaşı Anıtı gibi önemli tarihi alanları gezdi.

Projenin Amaçları ve Geleceği

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Bölümünde görevli öğretmen Gökhan Demirtaş, projenin amacının öğrencilerin akademik becerilerini artırmak ve sosyal kültürel gelişimlerine katkı sağlamak olduğunu belirtti. Demirtaş, "Projemizin hedefi en az 3 yıl boyunca uygulanması üzerine kurulu. Şırnak'ın akademik seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Tarihi Duygularla Dolu Anlar

Geziye katılan öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı. Öğrencilerden Asrin Basan, "Mehmetçik'in savaştığı cepheleri görmek beni çok duygulandırdı. Atatürk'ün giysilerini görmek ve tarihimizi yerinde öğrenmek harika bir deneyimdi," ifadelerini kullandı. Uludere Andaç Ortaokulu'ndan Mikail Yılmaz ise, "Bu gezi benim için oldukça faydalı oldu," dedi.

Vatanseverlik Duyguları Artıyor

Gelibolu Yarımadası'na adım atar atmaz vatanseverlik hislerinin daha da güçlendiğini ifade eden Halime Budak, "Tarihi eserleri görmek, şehitleri anmak çok anlamlıydı," şeklinde konuştu. Şırnak Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Nursena Dayan ise, Çanakkale'de yazılan destanı yakından görmekten gurur duyduğunu dile getirdi.

Şırnak'ta düzenlenen "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172...

Şırnak'ta düzenlenen "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172 başarılı öğrenci, şehitlik ve anıtları gezdi.

Şırnak'ta düzenlenen "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172...

Şırnak'ta düzenlenen "Şehr-i Nuh'tan Şehitler Diyarına Projesi" kapsamında Çanakkale'ye gelen 172 başarılı öğrenci, şehitlik ve anıtları gezdi.

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