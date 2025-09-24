Sisi: Trump'ın Gazze'ye Saldırıları Durdurma Çabalarını Değerli Buluyorum

Sisi, Trump’ın Gazze’ye Yönelik Çabalarını Övdü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Gazze Şeridi’ndeki saldırıları durdurmaya yönelik çabalarını takdir ettiği ABD Başkanı Donald Trump ile ilgili değerlendirmelerini yazılı bir açıklamayla paylaştı.

Trump’ın Önerileri 'İnşa Edilebilir Bir Temel'

Sisi, açıklamasında "Gazze Şeridi’nde süren savaşı durdurmaya yönelik çabaları için ABD Başkanı Donald Trump’ı özellikle takdir ediyorum; ayrıca Ortadoğu’da barışı sağlama yönündeki genel gayretlerini de değerli buluyorum." ifadelerine yer verdi.

Sisi, ayrıca "Dün (Trump'ın) New York’ta bazı Arap ve İslam ülkesi liderleriyle yaptığı toplantıda ortaya koyduğu önerileri takdir ediyoruz; bunların önümüzdeki dönemde barışın sağlanması için üzerine inşa edilebilecek önemli bir temel olduğunu düşünüyorum." dedi.

BM Zirvesi ve Ortak Bildiri

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nun 80. oturumunun Yüksek Düzeyli Haftası kapsamında, BM Genel Merkezi’nde dün ABD ile Türkiye dahil İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi 8 devletin katıldığı çok taraflı bir zirve gerçekleştirildi.

Zirvenin ortak bildirisinde, Gazze'de acil ateşkes vurgusu yapılırken, Gazze Şeridi’ndeki dayanılmaz duruma, insani felakete ve yüksek can kayıplarına dikkat çekildi; bunun bölge üzerindeki ciddi sonuçları ve tüm İslam dünyası üzerindeki etkileri öne çıkarıldı.