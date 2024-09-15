Şişli'de Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı

Şişli'de Kavga Anları Güvenlik Kamerasında

Şişli'de, Halaskargazi Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen kavgada iki kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mısır uyruklu olduğu belirlenen iki grup arasında husumet nedeniyle bir çatışma çıkmış.

Kavgada Yaralılar ve Tedavi Süreci

Kavga sırasında bıçaklanan 2 kişiden birinin durumu ağırken, diğer yaralı hafif yaralandı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis İncelemesi ve Güvenlik Kamerası Kayıtları

Kavgaya karıştığı tespit edilen bir şüpheli, ifadeye alınmak üzere polis ekiplerine götürüldü. Yetkililer, kavga sırasında diğer zanlıları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor. İlginç bir şekilde, kavganın anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Kayıtlarda, kavga eden gruptan bir kişinin elindeki şişeyle diğerine saldırdığı görüntülenmiş.