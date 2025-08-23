DOLAR
Şişli'de Eniştesini Öldüren Şüpheli Suat S. Yakalandı

Şişli İnönü Mahallesi'nde eniştesini silahla vurarak öldüren zanlı Suat S. gözaltına alındı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı, mağdur hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.08.2025 12:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2025 12:05
İstanbul Şişli'de, kız kardeşine kötü davrandığı iddiasıyla eniştesini silahla vurarak öldüren zanlı yakalandı. Olayın ayrıntıları ve güvenlik kamerası görüntüleri soruşturmayı derinleştiriyor.

Olayın gelişimi

İnönü Mahallesi Harbiye Çayırı Sokak'ta dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, Sevgi Ç. (35) eşi Ejder Ç. (34) ile tartıştıktan sonra babasının evine gitti. Eşini tekrar eve dönmesi için ikna etmeye giden Ejder Ç., aracıyla sokağa girdiği sırada kayınbiraderi Suat S. tarafından silahla yaralandı. Yakınları tarafından hastaneye götürülen Ejder Ç. hayatını kaybetti.

Gözaltı ve şüphelinin geçmişi

Gözaltına alınan Suat S.'nin çeşitli suçlardan 25 kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Emniyetteki ifadesinde, ölen eniştesinin ablasına kötü davrandığını öne sürdü.

Güvenlik kamerası ve tanık ifadeleri

Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Ejder Ç.'nin aracıyla sokağa giriş yaptığı, daha sonra şüphelinin yanına gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği ve elindeki silahla kaçtığı görülüyor.

Sokakta esnaflık yapan Furya Malik, sipariş götürmeye gidip döndüğünde sokağın polis tarafından çevrili olduğunu gördüğünü söyledi. Malik, araç içindeki bir kişinin silahla yaralandığını ve daha sonra bu kişinin hastanede öldüğünü duyduğunu belirterek, yaşananlar nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti.

