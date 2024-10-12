Şişli'de Eşini Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Silahlı Saldırı Olayı
İstanbul'un Şişli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla vurduğu iddia edilen bir şahıs adli makamlara sevk edildi. Olay, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi.
Olayın Ayrıntıları
Dün, eşinin adı Gülcan U. olan şüpheli Yılmaz U., tartışmanın ardından elindeki silahı kullanarak eşine ateş açtı. Olay sonrası, Yılmaz U. hızla olay yerinden kaçarken, Gülcan U. ağır yaralandı.
Gözaltı ve Adliyeye Sevk Süreci
Polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Maalesef, ağır yaralanan Gülcan U., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayın tüm yönleriyle araştırılmasına devam edilmektedir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.