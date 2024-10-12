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Şişli'de Eşini Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de eşine silahlı saldırıda bulunan Yılmaz U., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:07
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:07
Şişli'de Eşini Vuran Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Şişli'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Şişli ilçesinde, tartıştığı eşini silahla vurduğu iddia edilen bir şahıs adli makamlara sevk edildi. Olay, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta meydana geldi.

Olayın Ayrıntıları

Dün, eşinin adı Gülcan U. olan şüpheli Yılmaz U., tartışmanın ardından elindeki silahı kullanarak eşine ateş açtı. Olay sonrası, Yılmaz U. hızla olay yerinden kaçarken, Gülcan U. ağır yaralandı.

Gözaltı ve Adliyeye Sevk Süreci

Polis ekipleri, zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Yılmaz U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Maalesef, ağır yaralanan Gülcan U., hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın tüm yönleriyle araştırılmasına devam edilmektedir. Gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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