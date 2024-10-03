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Şişli'de Hırsızlık Şüphelisinden Biri Tutuklandı

İstanbul Şişli'de gerçekleştirilen hırsızlık girişimi sonrası bir şüpheli tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Yayın Tarihi: 03.10.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 10:19
Şişli'de Hırsızlık Şüphelisinden Biri Tutuklandı

Şişli'de Hırsızlık Operasyonu

İstanbul'un Şişli ilçesinde, Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde yaşanan bir hırsızlık girişimi sonrasında, güvenlik güçleri harekete geçti. 14 Ağustos'ta bir eve giren hırsızlık şüphelisi, müdahale ile karşılaşınca olay yerinden kaçtı.

Gözaltına Alınan Şahıslar

Polis ekipleri, olayın ardından hızla çalışma başlatarak güvenlik kameralarını inceledi. Bu inceleme sonucunda hırsızlık olayına karışan S.G. ve M.S.A. isimli şahısların kimlikleri belirlendi. İki şüpheli, belirlenen adreslerinde gözaltına alındı.

Adliyeye Sevk ve Tutuklama Süreci

Gözaltına alınan M.S.A, "evden hırsızlığa teşebbüs", "mala zarar verme" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Mahkeme, M.S.A'yı tutuklarken, S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde S.G.'nin gözcülük yaptığı, M.S.A'nın ise pencereye tırmanarak eve girdiği görüldü. Şüphelilerin, bir süre sonra bina önündeki aracın üzerine atlayarak olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi.

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