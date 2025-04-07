Şişli'de Silahlı Saldırıda İki Kişi Hayatını Kaybetti

Şişli'de İki Kişi Silahlı Saldırıda Can Verdi

Şişli'de, Kuştepe Mahallesi'nde bulunan bir apart dairede gerçekleşen silahlı saldırıda, biri kadın toplamda iki kişi hayatını kaybetti. Gece saatlerinde meydana gelen olayda, 4 saldırgan apart dairenin zemin katına girerek Gültekin G. ve hamile olduğu öğrenilen Kader K.'ye ateş açtı.

Saldırının ardından çevredekilerin olaydan haberdar olması üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. Ekipler, girdikleri dairede Gültekin G. ile Kader K.'yi yaralı halde buldu. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, her iki kişi kurtarılamadı.

Olayın ardından, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı ve şerit çekerek bölgeyi kapattı. Saldırganların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlatıldı.

Bu trajik olay, mahallede büyük bir panik yaratırken, yetkililerin açıklamaları bekleniyor.