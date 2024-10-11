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Şişli'deki Silahlı Saldırıda Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de eşi tarafından silahla vurulan bir kadın hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 17:34
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 17:34
Şişli'deki Silahlı Saldırıda Kadın Hayatını Kaybetti

Şişli'de Trajik Olay

Şişli'de, bir kadın eşi tarafından gerçekleşen silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Gülcan U., ne yazık ki yaşam mücadelesini kaybetti.

Tartışma Kanlı Bitti

Edinilen bilgilere göre, Kuştepe Mahallesi Alev Sokak'ta, Yılmaz U. ile eşi Gülcan U. arasında anlaşmazlık yaşandı. Mérak edilen neden henüz belirlenememekle birlikte, bu tartışmanın büyümesi sonucunda Yılmaz U., eşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı.

Paniğe Neden Olan İhbar

Olayın ardından çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. Ancak, Gülcan U.'nun hastaneye kaldırılmasına rağmen aldığı yaralar nedeniyle kurtarılamadığı açıklandı.

Polis Soruşturması Devam Ediyor

Olayın ardından Yılmaz U.'nun yakalanması adına güvenlik güçleri geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bu trajik olay, toplumda kadına yönelik şiddetin önlenmesi gerektiği bir kez daha gündeme getirdi.

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