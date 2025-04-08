Şişli'deki Silahlı Saldırıda Yakalanan 4 Zanlı İstanbul'a Getirildi

Şişli'de gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden 2 kişi ile ilgili olarak, Edirne'de yakalanan 4 kişi İstanbul'a sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin kimlikleri ise A.S, B.Z, A.Y. ve S.M olarak belirlendi. Şu anda emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Olayın detaylarını paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şişli'de hamile Kader Küçükcoşkun ve Gültekin Gezer'in hayatını kaybettiği saldırıya yönelik yapılan çalışmaları duyurdu. Edirne Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir araca düzenlenen operasyon sonucu, şüphelilerin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, Edirne'de gözaltına alınan 4 kişinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildiğini belirterek, zanlılardan birinin, M.S.'nin göçmen kaçakçılığı suçundan adliyeye sevk edildiğini de ifade etti.

Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Edirne'de gözaltına alınan 4 şüpheli İstanbul'a getirildi.

Şişli'de 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin Edirne'de gözaltına alınan 4 şüpheli İstanbul'a getirildi.