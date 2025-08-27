Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 13 Kişi Hayatını Kaybetti
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.
Tesnim Haber Ajansına göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde sınır bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.
Açıklamada, Sabah saatlerinde Sistan-Beluçistan'a bağlı İranşehr, Haş, ve Saravan ilçelerinde çıkan çatışmada 13 terörist öldürüldü Öldürülen kişilerin kimlik bilgileri ve hangi örgüte mensup olduklarına ilişkin bilgi verilmedi. Sistan-Beluçistan eyaleti, ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alıyor ve son yıllarda bölgedeki güvenlik olaylarıyla gündemde. Bölgedeki bazı eylemleri üstlenen veya bölge halkının haklarını savunduklarını öne süren örgütler arasında Ceyşul Adl ve Ensarul Furkan bulunuyor; bu örgütler İran tarafından terör örgütü kabul ediliyor.
Öldürülen kişilerin kimlik bilgileri ve hangi örgüte mensup olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.
Sistan-Beluçistan eyaleti, ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alıyor ve son yıllarda bölgedeki güvenlik olaylarıyla gündemde. Bölgedeki bazı eylemleri üstlenen veya bölge halkının haklarını savunduklarını öne süren örgütler arasında Ceyşul Adl ve Ensarul Furkan bulunuyor; bu örgütler İran tarafından terör örgütü kabul ediliyor.