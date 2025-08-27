DOLAR
Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasındaki çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti; Devrim Muhafızları olayı doğruladı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 11:43
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 11:43
Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde sınır bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.

Açıklamada, Sabah saatlerinde Sistan-Beluçistan'a bağlı İranşehr, Haş, ve Saravan ilçelerinde çıkan çatışmada 13 terörist öldürüldü

Öldürülen kişilerin kimlik bilgileri ve hangi örgüte mensup olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.

Sistan-Beluçistan eyaleti, ülkenin güneydoğusunda Pakistan sınırında yer alıyor ve son yıllarda bölgedeki güvenlik olaylarıyla gündemde. Bölgedeki bazı eylemleri üstlenen veya bölge halkının haklarını savunduklarını öne süren örgütler arasında Ceyşul Adl ve Ensarul Furkan bulunuyor; bu örgütler İran tarafından terör örgütü kabul ediliyor.

