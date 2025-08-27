Sistan-Beluçistan'da Çatışma: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan açıklama

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde, emniyet güçleri ile silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 13 kişi hayatını kaybetti.

Tesnim Haber Ajansına göre, konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde sınır bölgesinde çatışma çıktığını bildirdi.