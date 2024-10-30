Sivas'ta Demir Kapıya Sıkışan Köpek İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Sivas'ta Kurtarma Operasyonu

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, Yıldırım Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir evin bahçe kapısındaki demir parmaklıklara sıkışan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından başarılı bir şekilde kurtarıldı.

Köpeğin Kurtarılması İçin İhbar

Bahçesinde bulunan demir kapının sıkışmış bir köpeğe ev sahipliği yaptığını gören ev sahibi, durumu Şarkışla Belediyesi'ne bildirdi. Olayın ardından kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Köpeğin Özgürlüğüne Kavuşması

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle, sıkıştığı yerden kurtarılan köpek, olayın ardından bölgeden uzaklaştı. Bu olay, yerel halkın hayvanlara olan duyarlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.