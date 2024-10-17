Sivas'ta Deprem Anı Güvenlik Kamerasında Görüntülendi

Sivas'taki Depremler ve Güvenlik Kamerası Görüntüleri

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler, Karayün köyü'nde bulunan bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Ahırda Yaşanan Panik

Deprem sırasında ahırda bulunan ineklerin, sarsıntı ile birlikte paniğe kapılarak kaçıştıkları görüntüler kameraya yansıdı. Bu anlar, hayvanların doğal içgüdüleri ile nasıl hareket ettiklerine dair çarpıcı bir örnek sundu.

İş Yerinde Kaçış Anları

Bunun yanı sıra, Sivas'ta bir lastik satış mağazasında çalışanların just kaçışmaları ve dükkan içindeki jantların sallanması da güvenlik kameralarında açıkça gözlemlendi. Bu görüntüler, depremin şiddetini ve sarsıntının getirdiği kargaşayı gözler önüne serdi.

Resmi Hasar Tespit Çalışmaları

Sivas ilinden AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından Hacıali köyü'nde hasar tespit çalışmaları başlattı. Ekipler, bölgedeki olası zararları belirlemek için hızlı bir şekilde değerlendirilmelerde bulunuyor.