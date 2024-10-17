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Sivas'ta Depremler Eğitime Ara Verdirdi

Sivas'taki depremler nedeniyle 17 Ekim 2024'te eğitime ara verildi. Valilikten açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:34
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:49
Sivas'ta Depremler Eğitime Ara Verdirdi

Sivas'ta Deprem Sonrası Eğitim Durduruldu

Sivas'ta meydana gelen 4.7 ve 4.1 büyüklüğündeki depremler, eğitim faaliyetlerini etkiledi. Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, bugün il merkezindeki okullarda eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Valilikten Açıklama

Sivas Valiliği, Hacıali ve Ağılkaya köylerinde gerçekleşen depremler sonrasında bir gün boyunca eğitimin durdurulduğunu duyurdu. Açıklamada, "İlimiz merkeze bağlı köylerdeki depremler nedeniyle, 17 Ekim 2024 tarihinde il merkezinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Gelişmeler doğrultusunda, halkın güvenliği için gereken önlemlerin alındığı belirtildi. Deprem sonrası yaşanan mevzuatlar ve eğitim süreçleri ile ilgili bilgiler, ilgili kuruluşlar tarafından aktarılmaya devam edecektir.

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler nedeniyle eğitime 17 Ekim 2024 Perşembe...

Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğünde depremler nedeniyle eğitime 17 Ekim 2024 Perşembe günü için ara verildiği bildirildi.

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