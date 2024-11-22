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Sivas'ta Dershane Binasında Çatı Yangını Hasara Neden Oldu

Sivas'ta bir dershane binasının çatısında çıkan yangın, önemli hasara yol açtı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 03:42
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 03:42
Sivas'ta Dershane Binasında Çatı Yangını Hasara Neden Oldu

Sivas'ta, Örtülüpınar Mahallesi Selçuklu Sokak'ta bulunan dershane binasında çatıda çıkan yangın, büyük hasara yol açtı. Yangın, 4 katlı binanın üst katında bulunan dershaneyi de etkiledi.

Olayın meydana gelmesiyle birlikte, çevredekiler alev ve dumanları görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla olay yerine sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi.

Yangının yayılmasını önlemek amacıyla bina sakinleri tahliye edilirken, polis ekipleri çevre güvenliği sağladı.

İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik bir çabanın ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Ancak yangın, binanın çatı kısmında ciddi hasara neden oldu.

Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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