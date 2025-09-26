Sivas'ta İki Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı
Kaza ve müdahale
Sivas'ta iki motosikletin çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı. Olay, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi.
58 AFI 634 plakalı motosikleti süren İ.E. (61) ile 58 AGC 055 plakalı motosikleti kullanan A.C.Ç. (22) çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler kentteki hastanelere kaldırıldı.
İ.E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
