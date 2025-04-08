Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sivas-Ankara karayolu'nda seyir halindeki 61 AIF 448 plakalı otomobil, Çimento Fabrikası Kavşağı'nda kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, D.K. yönetimindeki araç, kavşakta kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü D.K. ile birlikte araçta bulunan E.B, Y.G, G.A ve Ö.B.Y yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.