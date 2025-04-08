DOLAR
37,97 0,44%
EURO
41,85 -0,62%
ALTIN
3.645,69 -0,33%
BITCOIN
2.906.352,56 0,68%

Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta meydana gelen kazada, devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 08.04.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 08.04.2025 19:06
Sivas'ta Otomobil Devrildi: 5 Kişi Yaralandı

Sivas'ta, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Sivas-Ankara karayolu'nda seyir halindeki 61 AIF 448 plakalı otomobil, Çimento Fabrikası Kavşağı'nda kaza yaptı.

Edinilen bilgilere göre, D.K. yönetimindeki araç, kavşakta kontrolünü kaybederek şarampole devrildi. Olayın hemen ardından, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü D.K. ile birlikte araçta bulunan E.B, Y.G, G.A ve Ö.B.Y yaralanarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk...

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk...

Sivas'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza yerine polis ekipleri sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trump, WilmerHale'in Güvenlik İzinlerini Kaldıran Kararnameyi İmzaladı
2
Gaziantep'in Kış Lezzetleri: Beyran ve Soğan Kebabı
3
Bursa'da 'Inishmorelu Yüzbaşı' Sahnelendi
4
Bursa'da 'Körler' Oyunuyla Sanatseverlere Unutulmaz Gece
5
Bülent Turan: 'Güvenli Sokağa Sahip Olmayan Toplum Başarıya Ulaşamaz'
6
İklim Kanunu Teklifi TBMM Genel Kurulu'nda Görüşülmeye Başlandı
7
AGD Üyelerinden İsrail Saldırılarına Protesto

Nevşehir ve Sakarya Belediyesi KPSS’siz Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Koşulları Hemen İnceleyin

İstanbul'da Aylık Yaşam Maliyeti 87 Bin TL'yi Aştı: Dört Asgari Ücret Yetersiz Kalıyor

Edirne'de Toplu Ulaşıma %15 Zam, Öğrencilere Destek!

Kamu İşçilerine Tarihi Zam Müjdesi: Toplu Sözleşme Görüşmeleri Devam Ediyor

SGK'dan 4600 Günle Emeklilik ve Tazminat Hakkı

Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon: 4 Aylık Asgari Ücret Tutarında

Yeni Gümrük Tarifeleri ile Teknoloji Ürünlerine Büyük Zam Geliyor

Ankara'ya Yeni Banliyö Hattı Müjdesi: Bakan Uraloğlu'ndan Açıklama

Emekli Maaşları Tarihi Zam Kapısında: En Düşük Maaş 16.500 TL Olabilir

Emekliler İçin Ek Gelir Fırsatı: 14 Bin 469 TL'ye Kadar Ek Maaş

Petrol Fiyatları Çöktü: Akaryakıt İndirimleri Yolda

7 Nisan 2025 İstanbul'da Okullar Tatil Mi? AKOM'dan Önemli Uyarılar!