Sivas'ta şehit babasıyla tartışan otobüs şoförü M.B. gözaltına alındı

Sivas'ta şehit babasıyla tartışan otobüs şoförü gözaltına alındı

Olayın gelişimi

Sivas'ta toplu taşıma aracında şehit babası Kaya Duran Kıraç ile tartışan ve hakarette bulunan özel halk otobüsü şoförü M.B., polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Çayboyu Mahallesi hattında görev yapan özel halk otobüsünde yaşanan olayın ardından şoför M.B. hakkında idari işlemler başlatıldı. Şoför süresiz görevden uzaklaştırılırken, söz konusu halk otobüsü 3 ay süreyle toplu taşımadan men edildi ve işletme sahibine en üst seviyeden para cezası uygulandı.

Polis ekiplerince ifadesi alınan M.B., emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili olarak Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Fatih Deveci ile şehit babası Kaya Duran Kıraç şoför hakkında suç duyurusunda bulundu.

