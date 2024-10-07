Sivas'ta Yamaç Paraşütçülerinden Filistin'e Destek Uçuşu

Sivas'ta Yamaç Paraşütçülerinden Anlamlı Etkinlik

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı duruş sergilemek amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ile bu anlamlı organizasyon duyuruldu.

Etkinliğin Detayları

Yamaç paraşütçüleri, İsrail'in Filistin'deki acımasız saldırılarının yıldönümü dolayısıyla Paşabahçe Mesire Alanı yakınındaki yüksek tepelerden uçuş yaparak "Filistin atkılarıyla" gökyüzüne yükseldi.

Hanzala Figürü ve Gökyüzünden Mesaj

Uçuş öncesinde, sporcular iniş alanına Filistin direnişinin sembollerinden biri olarak bilinen yaklaşık 10 metrelik "Hanzala" figürünü çizdiler. Bu figür, Filistin halkına destek vermek amacıyla sembolik bir anlam taşıyordu.

Etkinliğe katılan dört yamaç paraşütü sporcusu, gökyüzünden Filistin halkına adalet ve özgürlük mesajı gönderdiklerini belirterek, "Filistin'in yanındayız" vurgusunu yaptı.

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.

Sivas'ta bir grup yamaç paraşütü sporcusu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki göstermek amacıyla etkinlik düzenledi.