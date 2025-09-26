Sivas'ta zehirlenen sahipsiz kedi 'Kestane' kliniğin önünde bulundu, iyileşti

Sivas'ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlendiği belirlenen ve gece saatlerinde Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği önünde rahatsızlanarak atak geçiren sahipsiz kedi, klinik ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Olayın gelişimi

Demircilerardı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği önüne yaklaşık 2 ay önce gece saatlerinde gelen kedi, veteriner teknikerinin fark etmesi üzerine içeri alındı. Klinikte yapılan tetkikler sonucunda kedinin yediği gıdadan zehirlendiği tespit edildi.

Klinikte yapılan müdahaleler

Veteriner tekniker Mine İlayda Çelik, nöbette olduğu sırada iş yerinin kapısı önünde hareketsiz yatan kediyi bulduğunu ve durumunun ağır olduğunu fark ederek veteriner hekim Hasan Aktaş'ı çağırdığını söyledi. Aktaş, gece saat 02.00 sıralarında çağrıldığını ve ilk tetkikler, kan sonuçları, ultrason ile röntgen incelemeleri sonrası zehirlenme teşhisi koyduklarını aktardı.

Hasan Aktaş, kedide karaciğer ve böbreğinde ciddi hasar oluştuğunu belirterek, zehirlenme nedeniyle hayvanın kapı önünde nörolojik ataklar geçirdiğini anlattı. Kamera kayıtlarında kedinin yaklaşık 1 saat kapı önünde dolaşıp ataklar geçirdiğinin görüldüğünü ve teknikerin müdahalesiyle içeri alındığını ifade etti.

Kedinin durumu ve sahiplendirme

Tedavisi tamamlanan kediye 'Kestane' adı verildi. Klinikte uyumlu ve uysal bir hayvan olduğunu gözlemlediklerini belirten tekniker Çelik, kedinin kendi çabasıyla kliniğin önüne gelmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Uzman veteriner hekim Atilla Dulkadir ise kedinin muhtemelen sokağa atılmış bir hayvan olduğunu, çipinin bulunmadığını ve sosyal mecralar üzerinden sahibine ulaşmaya çalışıldığını belirtti. Dulkadir, klinik ortamının uzun süreli bir kedi için uygun olmadığını vurgulayarak, uygun bir bakıcı bulunması halinde kediyi kısırlaştırma ve çipleyerek sahiplendireceklerini söyledi.

Kedinin klinik önünde atak geçirmesi ve tedavi süreci, kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı. Şu an sağlığına kavuşan Kestane, sahiplendirilmeyi bekliyor.

