Sivas'ta zehirlenen sahipsiz kedi 'Kestane' kliniğin önünde bulundu, iyileşti

Sivas'ta zehirlenen sahipsiz kedi Kestane, Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği'nde tedavi edilip sağlığına kavuştu; sahiplendirilmeyi bekliyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 12:56
Sivas'ta zehirlenen sahipsiz kedi 'Kestane' kliniğin önünde bulundu, iyileşti

Sivas'ta zehirlenen sahipsiz kedi 'Kestane' kliniğin önünde bulundu, iyileşti

Sivas'ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlendiği belirlenen ve gece saatlerinde Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği önünde rahatsızlanarak atak geçiren sahipsiz kedi, klinik ekiplerinin müdahalesiyle sağlığına kavuştu.

Olayın gelişimi

Demircilerardı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dulkadiroğlu Veteriner Kliniği önüne yaklaşık 2 ay önce gece saatlerinde gelen kedi, veteriner teknikerinin fark etmesi üzerine içeri alındı. Klinikte yapılan tetkikler sonucunda kedinin yediği gıdadan zehirlendiği tespit edildi.

Klinikte yapılan müdahaleler

Veteriner tekniker Mine İlayda Çelik, nöbette olduğu sırada iş yerinin kapısı önünde hareketsiz yatan kediyi bulduğunu ve durumunun ağır olduğunu fark ederek veteriner hekim Hasan Aktaş'ı çağırdığını söyledi. Aktaş, gece saat 02.00 sıralarında çağrıldığını ve ilk tetkikler, kan sonuçları, ultrason ile röntgen incelemeleri sonrası zehirlenme teşhisi koyduklarını aktardı.

Hasan Aktaş, kedide karaciğer ve böbreğinde ciddi hasar oluştuğunu belirterek, zehirlenme nedeniyle hayvanın kapı önünde nörolojik ataklar geçirdiğini anlattı. Kamera kayıtlarında kedinin yaklaşık 1 saat kapı önünde dolaşıp ataklar geçirdiğinin görüldüğünü ve teknikerin müdahalesiyle içeri alındığını ifade etti.

Kedinin durumu ve sahiplendirme

Tedavisi tamamlanan kediye 'Kestane' adı verildi. Klinikte uyumlu ve uysal bir hayvan olduğunu gözlemlediklerini belirten tekniker Çelik, kedinin kendi çabasıyla kliniğin önüne gelmesinin ilginç olduğunu söyledi.

Uzman veteriner hekim Atilla Dulkadir ise kedinin muhtemelen sokağa atılmış bir hayvan olduğunu, çipinin bulunmadığını ve sosyal mecralar üzerinden sahibine ulaşmaya çalışıldığını belirtti. Dulkadir, klinik ortamının uzun süreli bir kedi için uygun olmadığını vurgulayarak, uygun bir bakıcı bulunması halinde kediyi kısırlaştırma ve çipleyerek sahiplendireceklerini söyledi.

Kedinin klinik önünde atak geçirmesi ve tedavi süreci, kliniğin güvenlik kamerasına yansıdı. Şu an sağlığına kavuşan Kestane, sahiplendirilmeyi bekliyor.

Sivas’ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlenen ve bir veteriner kliniği önünden...

Sivas’ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlenen ve bir veteriner kliniği önünden geçerken rahatsızlanıp çalışanlarca fark edilen sahipsiz kedi, burada yapılan tedavinin ardından sağlığına kavuşunca, “dört ayağının üstüne düşmek” deyimi adeta gerçek oldu.

Sivas’ta yaklaşık 2 ay önce yediği bir gıdadan zehirlenen ve bir veteriner kliniği önünden...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Maarif Vakfı '6 Kıta 1 Dil' Finali İstanbul'da — Türkçe Mini Belgesel Yarışması
2
Emine Erdoğan'dan BM'deki Kanserli Çocuklar Etkinliğine Video Paylaşımı
3
Şırnak'ta Uyuşturucu Operasyonu: Gözaltındaki Şüpheli Tutuklandı
4
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde KKKA: 110 pozitif, 10 ölüm
5
İsrail saldırıları: Gazze'de 24 Filistinli yaşamını yitirdi
6
Kırşehir'de 'Yılın Ahisi' İsmail Aydın'a 'Ahi Duası' ile Ödül
7
Van Gürpınar'da Silahlı Saldırı: Anne ve İki Oğlu Öldü, 4 Gözaltı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı

KPSS'li Adaylara Müjde: Şenoba ve Yığılca 2 Memur Alımı (En Az 75 Puan)

KYK'dan Şartsız Burs Müjdesi: Hangi Öğrenciler 3.000 TL Alacak?