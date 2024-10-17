Sivas'taki Depremler Sonrasında Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Sivas depremleri hakkında son gelişmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler sonrası yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Çalışmalar Sürdürüyor

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor," diyerek bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dilekleri

Aynı zamanda, Kurum vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun," dedi.