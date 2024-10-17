DOLAR
34,16 0,01%
EURO
37,19 -0,08%
ALTIN
2.943,04 -0,26%
BITCOIN
2.297.348,27 0,64%

Sivas'taki Depremler Sonrasında Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Bakan Kurum, Sivas'taki depremlerin ardından olumsuz bir durumun olmadığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:22
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:22
Sivas'taki Depremler Sonrasında Bakan Murat Kurum'dan Açıklama

Sivas depremleri hakkında son gelişmeler

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas'ta meydana gelen 4,7 ve 4,1 büyüklüğündeki depremler sonrası yaptığı açıklamada, bölgede herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

Çalışmalar Sürdürüyor

Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Sivas'ta meydana gelen depremler sonrasında herhangi bir olumsuzluk bildirilmemekle birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor," diyerek bölgedeki durum hakkında bilgi verdi.

Vatandaşlara Geçmiş Olsun Dilekleri

Aynı zamanda, Kurum vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun," dedi.

İLGİLİ HABERLER

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Güney Kafkasya Bölgesel İşbirliği Platformu Üçüncü Toplantısı İstanbul'da Gerçekleşecek
2
Batı Şeria'da Zeytin Toplayıcı Filistinli Kadının Ölümü
3
Bakan Göktaş'tan Rojin Kabaiş'in Ailesine Taziye Ziyareti
4
Büyükçekmece'de İnşaat İşçisinin Tehlikeli Geçişi Kamerada
5
Çelik İhracatçıları Birliği, Azerbaycan ile İş Birliğini Güçlendiriyor
6
ABD'de Gazze Politikası Nedeniyle İstifa Eden Çalışanlardan Yeni Siyasi Eylem Komitesi
7
Okyanus Derinliklerindeki Sıcak Hava Dalgaları Yüzeyle Bağlantılı Değil

5.000 TL Cumhuriyet İkramiyesi gelişmesi! Emeklilere 29 Ekim İkramiyesi müjde mi geldi

Asgari ücrette adeta zam yağmuruna tutulacaksınız! İşte hükümetin zam planı

Emeklinin cebini kabartacak ödeme fırsatı! Ekim bitene kadar maaş+ 24.000 TL ödeniyor

BTC mega rallisi kapıda! Sadece O gün bekleniyor

2025 asgari ücret zammında 23.000 TL artış! Emeklinin eli ayağına dolaşacak

Ocak bekleniyordu yeni zam Ekim'de geldi! Son dakika yüzde 27 artış onaylandı

TOKİ'den şok indirim! 35 İlde yüzlerce taşınmaz satışı o tarihte başlayacak

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti