Siverek'te Kameralara Yansıyan İki İlginç An

Kaza Anı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde cep telefonu kameralarına yansıyan görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem güldürdü. İlk olay ilçenin Şeyh Lütfü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, üç aracın karıştığı hafif maddi hasarlı kaza sonrası taraflar şikayetçi olmadan ayrılmak üzereyken, kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü, araca binmeye çalışan kişiyi fark etmeden gaza bastı.

Arka kapıya tutunan kişi bir süre sürüklendi; olayda şans eseri yara almadan kurtuldu. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tarlada Düşüş ve Kahkahalar

İkinci görüntü ise bir tarlada kaydedildi. Atla gezen bir kişi, hayvanın birden yön değiştirmesiyle dengesini kaybedip düştü. O anı çeken arkadaşlarının kahkahaları görüntülere yansıdı ve kısa sürede dikkat çekti.

ATTAN DÜŞEN KİŞİ