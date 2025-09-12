Siyasilerden A Milli Takımı'na Tebrik: EuroBasket 2025 Finaline Yükseliş

Siyasi parti liderleri, EuroBasket 2025'te Yunanistan'ı yenerek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medyadan tebrik etti.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 23:59
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 23:59
EuroBasket 2025: Siyasilerden A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

Yunanistan'ı yenerek finale yükselen 12 Dev Adam'a kutlama yağdı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. Tebrikler 12 Dev Adam." ifadesini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Teşekkürler 12 Dev Adam. Euro Basket 2025 yarı finalinde Yunanistan'ı mükemmel bir skorla mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Almanya'yı da geçip o kupayı bu güzel ülkeye kazandıracağınıza inancımız tam." mesajına yer verdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Finaldeyiz. Avrupa Basketbol Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı mağlup ederek finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımımızı kutluyorum. 12 Dev Adam'a finalde başarılar diliyorum. Yolun sonu kupa olsun." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, "Ay yıldız finale çok yakışacak. Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızı kutluyorum. Finalde 86 milyon kalp sizin için atacak çocuklar. Şampiyonluğa ulaşacağınıza yürekten inanıyor, finalde başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Erkek Basketbol Takımımızı, Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ı farklı mağlup ederek finale yükselmesi dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum. Milletimize bu büyük gururu yaşatan sporcularımızı ve teknik kadroyu kutluyor, finalde üstün başarılar diliyorum." mesajını paylaştı.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Yunanistan'ı eze eze 94-68 mağlup ederek finale yükselen Türk A Milli Erkek Basketbol Takımımızı gönülden kutluyorum. 12 Dev Adam'ın azmi, mücadelesi ve sahadaki kararlılığı milletimize büyük bir gurur yaşattı. Şimdi finalde de aynı inanç ve heyecanla mücadele edeceklerine yürekten inanıyor, şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu da NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler 12 Dev Adam, Yunanistan'ı yarı finalde 94-68 gibi olağanüstü bir skorla yenerek 24 yıl aradan sonra yeniden finale çıkma başarısı göstererek milletimize büyük bir gurur yaşattınız. Azminiz, inancınız ve mücadeleniz gençlerimize örnek, milletimize ümittir. Sahadaki azminiz, yüreklerimizde şampiyonluk değerindedir." ifadelerini kullandı.

