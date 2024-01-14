Skandal sonrası flaş hamle! İYİ Parti, AK Parti ve MHP ittifak yaptı: CHP'li Bilecek Belediye Başkanı değişti

Bilecik Belediye Başkanlığı'ndaki 200 Bin Dolarlık rüşvet soruşturmasının ardından İçişleri Bakanlığı, dönemin CHP'li Belediye Başkanı Semih Şahin'i görevden uzaklaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından 2 yıl önce görevden uzaklaştırılan Şahin, geçtiğimiz günlerde görevinden istifa etmişti.

Bilecik Belediye Meclisi, CHP'li Melek Mızrak Subaşı'nı Başkan Vekili olarak görevlendirmişti. Subaşı, 2 yıldır belediye başkanlığı görevini vekaleten yürütmüştü. Şahin'in istifasının ardından yapılan seçimde Melek Mızrak Subaşı ile AK Parti'den Hasan Cinit ve bağımsız aday Mustafa Sadık Kaya yarıştı.

İlk iki turda sonuç alınamadı. İlk turda hiçbir aday meclis üye tam sayısının yeterli oyunu alamadığı için ikinci tura geçildi. İkinci turda da sonuç alınamayınca üçüncü tura geçildi. Üçüncü turda AK Parti'nin adayı Hasan Cinit çekilirken, Melek Mızrak Subaşı ve Mustafa Sadık Kaya yarıştı. Üçüncü turda yapılan oylamada Mustafa Sadık Kaya, 14 oy alarak Bilecik Belediye Başkanlığı'na seçildi. Melek Mızrak Subaşı ise 11 oyda kaldı. Böylece Mustafa Sadık Kaya, 31 Mart seçimlerine kadar belediyeyi yönetecek isim oldu.