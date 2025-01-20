Slovakya Başbakanı Fico: Gazze'deki Savaş Sesleri Sustu

Fico: Gazze'deki Savaş Sesleri Sustu

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Gazze'de sağlanan ateşkesi memnuniyetle karşıladığını dile getirdi. Fico, "Belki ilk defa Gazze'deki insanlar, çocuklar dahil olmak üzere savaşın kötü seslerini dinlemiyor artık." açıklamasında bulundu.

Slovakya ve Türkiye Arasındaki Güçlü Dostluk

Fico, Slovakya ve Türkiye'nin, iyi ve kötü zamanlarda yan yana duran ülkeler olduğunu belirterek, bu durumun dostluklarının kuvvetini gösterdiğini vurguladı. "Slovakya hükümeti büyük bir saygıyla, rasyonel pragmatik ve barışçıl dış politikanızı takip ediyor," diye ekledi.

Ukrayna'daki Savaş ve Barış Çabaları

İki ülkenin de Ukrayna'daki savaş konusunda aynı görüşe sahip olduğunu ifade eden Fico, Türkiye'nin anlaşmazlığın temel aktörlerine ev sahipliği yapabileceğini düşündüğünü belirtti. "Savaşta herhangi bir askeri çözüm yok," diyerek barış çağrısında bulundu.

Türkiye'nin Kararlı Rolü

Fico, Suriye konusunda Türkiye'nin kararlı bir rol oynamak istediğini ifade ederek, bu bağlamda Türkiye'nin önemli adımlar atacağına inandığını söyledi. "Gazze'deki ateşkesi memnuniyetle karşılıyoruz ve insanların geri dönmesine yönelik adımları takip ediyoruz," dedi.

Enerji Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler

Fico, Ukrayna'nın transit gazının durdurulması kararına itiraz ettiğini ve bunun Avrupa Birliği'ne zarar verdiğini belirtti. Fico, "Ukrayna'da transitin engellenmesi ile aslında bir askeri saldırıya da şahitlik ettik," açıklamasında bulundu.

Turizm ve İkili İlişkiler

Slovakya'nın Türkiye ile turizm alanında güçlü bir ilişki kurduğunu belirten Fico, Türk turizmcilerin iyi hizmet verdiğine dikkat çekti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Slovakya'da ağırlamak istediğini de ifade etti.

Rusya-Ukrayna Savaşının Sona Ermesi Gerekiyor

Fico, Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesinin kabul edilemez olduğunu, barış için makul bir çözüm gerektiğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri'nin Ukrayna'nın müzakere masasına gelmesi gerektiği ifadesine atıfta bulunarak, "Barış, neredeyse AB literatüründen çıkan bir kelime oldu," şeklinde yorumda bulundu.