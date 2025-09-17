Slovakya'dan Trump'a Yanıt: Rus Petrolü Çağrısına Şartlı Ret

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, uygun şartlar sağlanmadan Trump'ın Rus petrolü ve gazı kesme çağrısına uyulmayacağını bildirdi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 17:35
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 17:35
Bakan Sakova "uygun şartlar" sağlanmadan destek vermeyeceklerini açıkladı

Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine Rusya'dan petrol ve doğal gaz alımını durdurma çağrılarına, "uygun şartlar" oluşturulmadan uyulmayacağı mesajını verdi.

Slovakya basınına göre, Sakova başkent Bratislava'da gazetecilere yaptığı açıklamada, konuyu Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 69. Genel Konferansı kapsamında görüştüğünü ve bu görüşmede ABD Enerji Bakanı Chris Wright ile Trump'ın çağrılarının ele alındığını aktardı.

"Tamamen taahhütte bulunmadan önce uygun şartların sağlanması gerekiyor. Aksi durumda sanayi ve ekonomimize ciddi zarar verme riskiyle karşı karşıya kalırız."

Sakova, alternatif rotaları desteklemek için önce yeterli altyapının kurulması gerektiğini belirterek, Slovakya'nın Batı'dan gelen alternatif tedarik rotalarının "en ucunda" yer aldığını ve bu nedenle Rus gazının tamamen kesilmesinin risk oluşturacağını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, 15 Eylül'de yaptığı açıklamada Avrupa ülkelerine "Rusya'dan petrol almayın" çağrısında bulunmuş ve "(Rusya'ya) Uyguladıkları yaptırımlar yeterince sert değil. Ben yaptırım uygulamaya hazırım, ama onlar da benim yaptığımla orantılı olarak yaptırımlarını sertleştirmek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

