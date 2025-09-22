Slovenya'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz kararını desteklediklerini ve bundan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM Konferansı ve İki Devletli Çözüm

Fajon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki devletli çözümün konuşulacağı bir konferans düzenleneceğini aktardı. Fajon, konferansın Filistin ile İsrail arasında kalıcı barış ve birlikte yaşamın ilk adımı olacak sonuçlar getirmesini beklediklerini değerlendirmesinde bulundu.

Tanıma Duyuruları

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Slovenya'nın Önceki Adımı ve AB'ye Çağrı

Slovenya, 4 Haziran 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak Filistin'i tanıdıklarını açıklamıştı. AB üyesi Slovenya, Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İsrail'e karşı AB'yi yaptırım uygulamaya çağırmasıyla da dikkati çekiyor.