Slovenya'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

Tanja Fajon, Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz'in Filistin Devleti'ni tanıma kararını desteklediklerini açıkladı; BM konferansında iki devletli çözüm vurgulandı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 10:19
Slovenya'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

Slovenya'dan Filistin Devleti'ni Tanıyan Ülkelere Destek

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Filistin Devleti'ni tanıyan Kanada, Avustralya, İngiltere ve Portekiz kararını desteklediklerini ve bundan memnuniyet duyduğunu bildirdi.

BM Konferansı ve İki Devletli Çözüm

Fajon, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda iki devletli çözümün konuşulacağı bir konferans düzenleneceğini aktardı. Fajon, konferansın Filistin ile İsrail arasında kalıcı barış ve birlikte yaşamın ilk adımı olacak sonuçlar getirmesini beklediklerini değerlendirmesinde bulundu.

Tanıma Duyuruları

Kanada Başbakanı Mark Carney, Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Portekiz Dışişleri Bakanı Paulo Rangel Filistin Devleti'ni tanıdıklarını duyurmuştu.

Slovenya'nın Önceki Adımı ve AB'ye Çağrı

Slovenya, 4 Haziran 2024'te Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla, bağımsız ve egemen bir devlet olarak Filistin'i tanıdıklarını açıklamıştı. AB üyesi Slovenya, Gazze'de işlediği soykırım nedeniyle İsrail'e karşı AB'yi yaptırım uygulamaya çağırmasıyla da dikkati çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uşak’ta 45 Yıl: TCDD Akım Şefi Tevfik Doğan’ın Tren Güvenliği Öyküsü
2
Yargıtay Onadı: Instagram'da Başkasının Telefonunu 'Evlenmek İstiyorum' Notuyla Paylaşmak Suç
3
İsrail Saldırıları: Gazze'de 12 Filistinli Hayatını Kaybetti
4
İyilik Yolu Derneği Somali'de 850 Bin Kişiye Ulaştı
5
Yörük Ali Efe 74. yılında anılıyor: Kurtuluş Savaşı'nın "Efelerin Efesi"
6
Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme