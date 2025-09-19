Slovenya: Gazze'de Kalıcı Barış Zorunludur

Tanja Fajon: Çocukların ve annelerin ölümüne son verilmeli

Slovenya Dışişleri Bakanı Tanja Fajon, Gazze'de yaşanan sivil kayıplara karşı olduklarını vurgulayarak "kalıcı barış zorunludur" dedi.

Fajon, açıklamasını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaparak ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze için sunulan yeni karar tasarısına lehte oy verdiğini aktardı.

Karar tasarısı, derhal ve kalıcı bir ateşkes ile sınırsız insani yardım erişimi talep ediyordu. Fajon, BMGK'de Gazze'de maruz kalınan büyük acıya karşı duruş sergilediklerini ve bunun için eylem diplomasisine ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Fajon, Gazze'de çocukların, annelerin ve sayısız sivilin sürekli ölümlerine son vermek amacıyla kalıcı barışın zorunlu olduğunu ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başlamasının ardından BMGK'ye sunulan ve "acil ve kalıcı bir ateşkes ve sınırsız insani yardım" içeren karar tasarısı oylanmış; tasarı 14 üyenin 'evet' oyu alırken, ABD'nin tek olumsuz oyuyla reddedildi.