Smotrich: Gazze'de 'zengin emlak ganimeti' var, savaştan sonra ABD ile paylaşılacak

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze'nin ilhakını savunmaya devam ediyor

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde zengin bir emlak ganimeti bulunduğunu ve bu kaynakların savaşın ardından Amerikalılarla paylaşılacağını söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığına göre Smotrich, 7 Ekim 2023'ten bu yana 65 binden fazla Filistinlinin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Smotrich, açıklamasını Emlak Merkezi Kentsel Dönüşüm Zirvesinde, Gazze Şeridi'nde yasa dışı yerleşim kurulup kurulmayacağı sorusuna yanıt verirken yaptı.

Smotrich konuşmasında, Gazze'de "zengin bir emlak ganimeti" olduğunun altını çizdi ve şu ifadeyi kullandı: "Amerikalılarla ciddi şekilde konuştum. Savaş için çok para harcadık ve şimdi toprakları dengeli olarak paylaşmamız gerekiyor."

Bakan ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın masasında "profesyoneller tarafından hazırlanmış" bir iş planı olduğunu belirterek, Gazze'de yıkım safhasını tamamladıklarını ve "şimdi sırada yeni yapıların inşa aşamasına geçilmesi gerektiğini" savundu.

Gazze'nin ilhakı ve yerleşim planları

Smotrich, Gazze Şeridi'nin saldırıların sona ermesinin ardından İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini tekrar dile getirdi. 2005'te İsrail'in çekilmek zorunda kaldığı ve boşaltılan yasa dışı Yahudi yerleşimlerini bölgede yeniden inşa etmeyi defalarca önerdiğini vurguladı.

Bakan, daha önce de "Gazze'yi bir Arap ülkesinden diğerine devretmek için bu bedelleri feda etmedik. Gazze, İsrail topraklarının ayrılmaz bir parçasıdır." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.