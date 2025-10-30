Sofya'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu: Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Vurgulandı

Sofya'da düzenlenen resepsiyonda Cumhuriyet'in 102. yılı kutlandı; Büyükelçi Uyanık, ticaret, turizm ve Bulgaristan Türklerinin önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 30.10.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 30.10.2025 00:02
Sofya'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu: Türkiye-Bulgaristan İşbirliği Vurgulandı

Sofya'da Cumhuriyet'in 102. Yılı Resepsiyonu

Sofya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bir otelde resepsiyon düzenlendi. Program, İstiklal Marşı ve Bulgaristan milli marşının okunmasıyla başladı.

Mesajlar ve vurgular

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı paylaşıldı. Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, törende yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Cumhuriyeti, yüz yılı aşkın süredir demokrasisini güçlendirmeye, refahını artırmaya, bölgesinde barışın, istikrarın ve dayanışmanın teminatı olmaya devam ediyor."

Uyanık, Bulgaristan'ın Türkiye'nin önemli stratejik ortaklarından biri olduğunu belirterek, "Türkiye ile Bulgaristan arasında dostluk köprüsü olan ve Bulgaristan’daki demokratik siyasetin oluşumunda önemli rol oynayan Bulgaristan Türkleri ve Müslümanları, ilişkilerimizin en kıymetli boyutunu oluşturuyor. Bunun dostluğa, karşılıklı anlayışa ve birlikte yaşama kültürüne yaptığı katkılar çok değerli." dedi.

Ticaret, turizm ve katılımcılar

Uyanık, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin güçlendiğine dikkat çekerek, "2024 yılında yaklaşık 8 milyar dolara yükselen ikili ticaretimizi, 10 milyar dolara yükseltme yönündeki hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Avrupa’ya kara yoluyla giden ihracatımızın yüzde 70’i Bulgaristan üzerinden gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

Turizmin iki halkı yakınlaştırdığını vurgulayan Uyanık, "Geçen yıl yaklaşık 3 milyon Bulgar, Türkiye’yi ziyaret ederken, 2 milyon Türk ise Bulgaristan’a geldi." dedi.

Resepsiyona, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Atanas Zafirov, Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Genelkurmay Başkanı Oramiral Emil Eftimov, büyükelçilik çalışanları, yabancı misyon temsilcileri ve çeşitli kurumlar ile vatandaşlar katıldı.

Tören kapsamında klarnet sanatçısı Hüsnü Şenlendirici da sahne aldı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla resepsiyon düzenlendi. Programda davetlileri, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık karşıladı.

