Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Açıldı

Sofya'nın İlk İmam Hatip Lisesi Resmi Olarak Açıldı

Bulgaristan'da yeni eğitim öğretim yılında hizmete açılan Sofya İmam Hatip Lisesi, düzenlenen törenle ilk öğrencilerini ağırladı. Restore edilen bina, hem lise hem de Yüksek İslam Enstitüsü için düzenlendi.

Tören ve diplomatik mesajlar

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, törendeki konuşmasında iki ilim yuvasına ev sahipliği yapacak yeni binanın bu eğitim öğretim yılı itibarıyla hizmete alınmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Uyanık öğrencilere şu öğütlerde bulundu: 'Sofya'daki tahsil hayatınız boyunca kendinizi akademik anlamda en iyi şekilde geliştirin. Sadece okuldaki derslerinizle yetinmeyin. Sosyal ve kültürel yönden de kendinizi geliştirmeyi ihmal etmeyin. Hobiler edinin. Dünyada olup bitenleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeye çalışın. Türkçenizi ve diğer yabancı dillerinizi de ilerletin. Diyanet bursları ve Türkiye bursları olmak üzere Türkiye'deki cazip burs programlarından yararlanarak düzeyinize göre lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine devam etme imkanlarını da değerlendirin. Türkiye olarak biz her zaman sizlerin yanında olacağız ve sizleri destekleyeceğiz.'

Restorasyon, tarih ve eğitim hedefleri

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci AA muhabirine, 2019 yılında harap durumdayken devralınan binanın restore edilip modern hale getirildikten sonra hem imam hatip lisesini hem de Yüksek İslam Enstitüsünü barındıracağını söyledi.

Haci, Bulgar devletinin yardımıyla aldıkları, 1985 yılından bu yana hiç kullanılmamış binayı onarmak için çeşitli kaynaklardan yardım aldıklarını belirterek, 'Tamirat için çeşitli yerlerden yardım aldık tabii Bulgaristan devleti başta olmak üzere. Ondan sonra Türkiye'den çeşitli kurumlardan da yardım almak suretiyle bu binayı tamir edebildik ve (Sofya) tarihinde ilk imam hatip lisesi açılıyor burada.' dedi.

Haci, okulun ilk aşamada 19 öğrenciyle öğrenime başlayacağını, enstitünün akreditasyonu için gerekli evrakların hazırlandığını ve Enstitünün hem Bulgaristan hem de bütün dünya tarafından tanınacağını ifade etti. Haci, 'Bu şekilde imam hatip lisesi mezunlarımız hem Bulgaristan'da hem başka yerlerde eğitimlerine devam edebilir. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Allah bu okulumuzu hiçbir zaman öğrencisiz bırakmasın inşallah.' diye konuştu.

Bölgesel ve ulusal bağlam

Başkent Sofya’da yeni açılan imam hatip lisesi, köklü öğretim geleneğine sahip Şumnu, Rusçuk ve Mestanlıdaki benzer liselerin arasına katılacak. Yaklaşık 6 milyon nüfuslu ülkede kapılarını açan 2 bin 300 okulda bu yıl 716 bin öğrenci eğitim görecek.