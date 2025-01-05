Soğan Torbalarından Voleybol Filesi Yapan Çocuklar İzmir'de Maç İzledi

Soğan Torbalarından Voleybol Filesi!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki çocuklar, soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yaparak sosyal medyada ilgi gördüler. Bu ilginç ve yaratıcı çalışma, onlara yeni bir sürpriz yaşattı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, Eczacıbaşı Dynavit ile İzmir'de oynadığı maçı izleme fırsatı sundu.

Maç Öncesi Hediye Yağmuru

Öğretmenleri eşliğinde spor salonuna gelen 9 öğrenciye, Aras Kargo Genel Müdürü Utku Ayyarkın tarafından forma, atkı ve voleybol topu hediye edildi. Çocuklar ayrıca, oyuncularla hatıra fotoğrafları çektirerek maç öncesi seremoniye katıldılar.

Destek ve Teşekkür Mesajı

Ayyarkın, yaptığı yazılı açıklamada, Aras Kargo’nun Türk sporuna ne kadar büyük bir destek verdiğini vurguladı. Voleybola duyulan sevginin önemine değinen Ayyarkın, sözlerine şöyle devam etti: "Spora desteklerimiz ve sporcularımız ile çocukların da hayatına dokunuyoruz. Hatay'da voleybol oynayan çocukların videosunu gördüğümüzde çok duygulandık. Onların heyecanına ortak olmak ve unutulmaz bir anı yaşatmak için davet ettik."

Ayyarkın, Türkiye Voleybol Federasyonu'na da teşekkür ederek, Aras Kargo olarak sporun ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören çocuklar, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun Eczacıbaşı Dynavit ile İzmir'de oynadığı maçı izledi. Maç öncesi öğretmenleri eşliğinde spor salonuna gelen 9 öğrenciye Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın, forma, atkı ve voleybol topu hediye etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde soğan torbalarını dikerek voleybol filesi yapan ve sosyal medyada ilgi gören çocuklar, Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo'nun Eczacıbaşı Dynavit ile İzmir'de oynadığı maçı izledi. Maç öncesi öğretmenleri eşliğinde spor salonuna gelen 9 öğrenciye Aras Kargo Genel Müdürü, Yönetim Kurulu Üyesi ve Aras Kargo Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Utku Ayyarkın, forma, atkı ve voleybol topu hediye etti.