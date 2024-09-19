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Soğuk Savaş'ın Yeni Aşaması: Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Soğuk Savaş'ın derinleşeceğini ve yeni bir boyuta geçeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 14:18
Soğuk Savaş'ın Yeni Aşaması: Hakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Soğuk Savaş Derinleşiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında yaptığı açıklamada, Batı ile Rusya arasında devam eden gerginliğin, yeni bir Soğuk Savaş dönemine işaret ettiğini vurguladı. Fidan, "Batı'yla Rusya ve Rusya'nın kendisine çekim merkezinde oluşturduğu ittifaklarla başlayan Soğuk Savaş, derinleşerek başka bir boyuta evrilerek devam edecek," şeklinde konuştu.

Gelecek Endişeleri Artıyor

Fidan'ın bu değerlendirmesi, uluslararası ilişkilerde artan gerilimlerin ve jeopolitik belirsizliklerin, dünya güvenliği üzerindeki etkileri konusunda endişeleri artırmaktadır. Diplomatik çözüm arayışlarının ne yönde şekilleneceği ise merakla bekleniyor.

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