Soğuk Savaş Programı Soruşturmasında 2 Şüpheliye Tutuklama Talebi

Boğaç Soydemir ve Enes Akgündüz savcılığa sevk edildi

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, "Soğuk Savaş" adlı sosyal medya hesabında yayımlanan programda, "İçki tüm kötülüklerin anasıdır" hadisi üzerinden Hz. Muhammed ile ilgili halkı tahrik edici ve nefret söylemine yönlendirici paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Söz konusu içerik üzerine resen başlatılan soruşturmada paylaşımın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında değerlendirildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında programı sunan Boğaç Soydemir ve programa konuk olan Enes Akgündüz gözaltına alındı. Şüpheliler savcılıkta ifade verdikten sonra tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin hakimlikteki sorgusuna başlanacağı ve soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.