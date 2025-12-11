Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu: Kent Konseyi Ağaçlı Gelinkayası'nda Dikti

Söke'de Fidanlar Toprakla Buluştu

Söke Kent Konseyi, çevre duyarlılığını artırmak ve ilçedeki yeşil alanları güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte fidanları toprakla buluşturdu. Etkinlik, Orman İşletme Şefliğinin katkılarıyla Ağaçlı Gelinkayası mevkiinde gerçekleştirildi.

Etkinliğe Katılanlar

Programa Söke Kent Konseyi ve Meclislerinin yürütme kurulu üyeleri, Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, Başkan Yardımcısı Necmettin Aka ile Söke Orman İşletme Şefi Muhammet Fatih Şen de katılarak destek verdi.

Amaç ve Mesaj

Etkinlik kapsamında katılımcılar, doğa bilincini artırmak ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakmak amacıyla fidan dikimi gerçekleştirdi. Söke Kent Konseyi Başkanı Ferahnaz Öztürk, çevre etkinliklerinin süreceğini ve toplumun her kesimini bu çalışmalara dahil etmeyi hedeflediklerini belirtti.

KENT KONSEYİNDEN FİDAN DİKİMİ