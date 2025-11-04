Söke’de Kızılay Haftası coşkuyla kutlandı

Her yıl 29 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında kutlanan Kızılay Haftası, bu yıl Söke’de Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen anlamlı bir törenle kutlandı. İlçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler, veliler, gönüllüler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte iyilik ve merhamet mesajları öne çıktı.

Törenin açılışı ve konuşmalar

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşan Kızılay Söke Şube Başkanı Funda Öztürk, Kızılay’ın yalnızca bir yardım kuruluşu olmadığını, insanlığın ortak vicdanı olduğunu vurguladı.

Funda Öztürk: "Kızılay, bir afetin ortasında uzanan yardım eli, bir çocuğun gülüşünde umut, bir kan bağışında yeniden atan kalptir"

Funda Öztürk: "Kızılay Haftası, bir kurumun yıldönümünden öte, insanlığın vicdanını ve dayanışma ruhunu kutladığımız özel bir haftadır. 1868’den bu yana iyiliğin simgesi olan Kızılay, bugün de dünyanın dört bir yanında yardıma muhtaç insanların umudu olmaya devam ediyor. Gönüllü olmak; başkasının acısını kendi acısı gibi hissetmektir. Kızılay var oldukça, iyilik hep var olacaktır"

Katılımcılar ve protokol

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Kızılay Aydın İl Başkanı Sefa Şık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Yapıcı, Garnizon Komutanı Topçu Albay Ozan Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Çetinkaya, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Abdullah Köksal, Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak ile çok sayıda öğretmen, öğrenci ve gönüllü katıldı.

Program ve etkinlikler

Öğrencilerin Kızılay temalı şiirleri ve gösterileri törende duygusal ve gururlu anlar yaşattı. Program boyunca Kızılay’ın faaliyetleri hakkında bilgilendirici konuşmalar yapıldı.

Programın sonunda vatandaşlara Kızılay’ın faaliyetlerini tanıtan broşürler ve küçük hediyeler dağıtıldı.

SÖKEDE COŞKULU KIZILAY KUTLAMASI