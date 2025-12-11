DOLAR
Söke’de Sosyal Medyada Silahlı Paylaşım Operasyonu: 4 Gözaltı

Aydın’ın Söke ilçesinde sosyal medyada silahlı paylaşım yapan şüphelilere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 20:46
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:08
Aydın’ın Söke ilçesinde sosyal medya üzerinden silahlı paylaşım yaparak halk arasında korku ve panik oluşturmaya çalıştıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

Operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Söke JASAT ekipleri tarafından başlatılan soruşturmaya, Aydın İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı komando unsurları da destek verdi. Ekipler, Söke’nin Çeltikçi ve Sazlı Mahallelerindeki adreslere operasyon düzenledi.

Ele Geçenler

Adreslerde yapılan aramalarda 4 adet tabanca (bunlardan biri Kuşadası’ndaki evden hırsızlık olayında kullanılmış), 5 şarjör ve 50 tabanca mermisi, 1 av tüfeği ve 41 fişek, ayrıca 10 kurusıkı mermisi ele geçirildi.

Şüpheliler ve Hukuki Süreç

Operasyon kapsamında Ö.A. (22), Y.A. (32), A.B. (28) ve A.G. (26) isimli şüpheliler gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Soruşturma ve işlemler jandarma tarafından sürdürülüyor.

