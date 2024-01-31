Söke'deki 'Kesik Baş' cinayet zanlısının diş hekimi olduğu ortaya çıktı

Aydın'ın Söke ilçesinde 1 ay önce kaybolan Şerefettin Akalan'ın (40) başı kesik cesedi, Söke-Kuşadası yolu üzerindeki bir arazide çuvalda bulundu. Cinayetle ilgili olarak diş hekimi Alper Ö. ile babası H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı. Alper Ö. ifadesinde cinayeti işlediğini kabul ederken, diğer 2 şüpheli adli kontrolle serbest kaldı.

Söke'deki 'Kesik Baş' cinayet zanlısının diş hekimi olduğu ortaya çıktı
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Söke'de Yenicami Mahallesi'nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), iddiaya göre 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek için evinden ayrıldı. Ancak o günden bu yana geri dönmedi. Ailesi, Akalın'ın kaybolduğunu polise bildirdi. Polis ve jandarma, bir aydır devam eden arama çalışmalarında Akalın'a ulaşamadı. Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında boş bir arazide çuval buldu. İnceleme sonucunda içinde hareketsiz yatan bir erkeğin olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirdi.

cinayet

Jandarma ve sağlık ekipleri, ihbar üzerine olay yerine geldi. Çuvalın içindeki cesedin başsız olduğu görüldü. Cesedin kimliği tespit edildi. Ölen kişi, bir aydır kayıp olan Şerafettin Akalın çıktı.

Jandarmanın ekipleri, çevredeki mobese kameralarını inceledi. Yapılan titiz çalışmada, cinayetin failinin özel bir klinikte diş hekimi olarak çalışan Alper Ö. (34) ile babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğu ortaya çıktı. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle polis ve jandarma ekipleri, İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir adresle Aydın'ın Söke ilçesindeki 3 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskınlar yaptı. Baskınlarda şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. yakalandı. Alper Ö., ifadesinde, Akalın'ı kendisinin öldürdüğünü kabul etti. Alper Ö., kendine ait arazide Akalın'la tartıştıklarını ve Akalın'ın kendisine balta ile saldırdığını, çıkan kavgada Akalın'ı öldürdüğünü anlattı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye gönderilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ve V.Ö. adli kontrolle serbest bırakıldı.

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