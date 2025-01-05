SOLOTÜRK, Ferdi Tayfur'u Anarak Mersin'de Büyüleyici Bir Gösteri Düzenledi

SOLOTÜRK'ten Anlamlı Anma

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak’ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak amacıyla unutulmaz bir hava gösterisi gerçekleştirdi. Bu etkinlikte yayımlanan video klipte, efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' isimli şarkısı da kullanıldı.

Video Klip ve Anma Töreni

SOLOTÜRK, sosyal medya hesabından Mersin'deki hava gösterisine dair bir video klip paylaştı. Klipte, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un anısına 'Hatıran Yeter' parçası yer aldı. Bu anlamlı anma ile Somali Tayfur'un sanatı ve mirası bir kez daha hatırlandı.

Etkinlik, Mersinlilerin ilgisini çekerken, SOLOTÜRK'ün büyük ustalığı ve görsel şıklığı gözler önüne serildi.