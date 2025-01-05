DOLAR
35,36 0%
EURO
36,47 0%
ALTIN
2.999,46 0%
BITCOIN
3.445.529,9 1,17%

SOLOTÜRK, Ferdi Tayfur'u Anarak Mersin'de Büyüleyici Bir Gösteri Düzenledi

SOLOTÜRK, Mersin'in Kurtuluş Günü’nde Ferdi Tayfur’u andı. Hava gösterisinde 'Hatıran Yeter' şarkısı kullanıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:56
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:56
SOLOTÜRK, Ferdi Tayfur'u Anarak Mersin'de Büyüleyici Bir Gösteri Düzenledi

SOLOTÜRK'ten Anlamlı Anma

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, 3 Ocak’ta Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunu kutlamak amacıyla unutulmaz bir hava gösterisi gerçekleştirdi. Bu etkinlikte yayımlanan video klipte, efsanevi sanatçı Ferdi Tayfur'un 'Hatıran Yeter' isimli şarkısı da kullanıldı.

Video Klip ve Anma Töreni

SOLOTÜRK, sosyal medya hesabından Mersin'deki hava gösterisine dair bir video klip paylaştı. Klipte, 2 Ocak'ta vefat eden Ferdi Tayfur'un anısına 'Hatıran Yeter' parçası yer aldı. Bu anlamlı anma ile Somali Tayfur'un sanatı ve mirası bir kez daha hatırlandı.

Etkinlik, Mersinlilerin ilgisini çekerken, SOLOTÜRK'ün büyük ustalığı ve görsel şıklığı gözler önüne serildi.

İLGİLİ HABERLER

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Su Birikintisi Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
2
Hesarek Kayak Merkezi'nde Sezon Açılışı Coşkuyla Kutlandı
3
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rize'de Hızlı Tren ve Yatırım Müjdesi
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya Gaz Sahası Açıklaması: Günlük Üretim 7 Milyon Metreküpü Aştı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kardeşlik Vurgusu: Yeni Duvarlara İzin Yok
6
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör ve Şiddetin Devri Sona Ermiştir
7
Filistin'den Uluslararası Topluma Sert Uyarı: İsrail'in Yıllardır Süren Eylemlerine Tepki Yetersiz

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor

2025 MTV Artışında Bankalardan Büyük Destek! 6 Bankadan Taksit İmkanları Açıklandı

Denizbank'tan 2025'e Özel Kampanyası: Her adım bedava olacak

Asgari Ücretli Çalışanlara Sosyal Destek Müjdesi: 2025'te Ödenecek

Doğuda Batıya Zam Furyası: Ekmeğe Yüzde 25 Zam Geldi!

Çift Katlı Ev ve Tarım Arazisi Uygun Fiyata Satışta!

O ilde 55.000 TL’ye Ev Sahibi Olma Fırsatı

Yapı Kredi'den 2025 Müjdesi: 2500 TL Ek Ödeme Şansı

Emeklilere Yeni Destek: Ücret Sadece 1 TL Olacak

Yemek Kartları Restoranlarla Sınırlı! Çalışanları Endişelendiriyor

ŞOK’ta Deterjanda Yüzde 35 İndirim! Fiyatlar 40 TL’ye Düştü