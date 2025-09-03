DOLAR
Somali'de NISA Operasyonunda 14 Eş-Şebab Üyesi Etkisiz Hale Getirildi

NISA, Hiran'ın Shaw köyünde düzenlenen operasyonda Eş-Şebab'ın 4'ü elebaşı olmak üzere 14 üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hiran'ın Shaw köyünde uluslararası ortak destekli operasyon

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı (NISA), ülkenin Hiran bölgesindeki Shaw köyü'nde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 4'ü elebaşı olmak üzere 14 üyesinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamada, operasyonun uluslararası ortakların desteğiyle "titizlikle planlandığı" ve güvenlik güçlerinin örgütün elebaşlarının bulunduğu tesisi hedef aldığı belirtildi. NISA, operasyonda 4 elebaşı ile 10 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Operasyonda öldürülen elebaşlarının, Hirshabelle eyaletindeki sözde "Amniyat" yapılanmasının başındaki Abdullahi Hassan Omar ile örgütün mali sorumlusu Osman ve Qudame Dhere ile Abdul Ladhif olduğu kaydedildi.

Somali ordusu, temmuz ayından bu yana Afrika Birliği Somali Geçiş Misyonu (AUSSOM) ve uluslararası ortakların desteğiyle ülkenin güney ve orta bölgelerinde örgüte karşı operasyonlarını yoğunlaştırıyor.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı elinde tutan Eş-Şebab, yaklaşık 16 yıldır hükümete karşı saldırılar düzenliyor ve sık sık güvenlik güçlerini, devlet yetkililerini ve sivilleri hedef alıyor.

