Somali'de petrol sondajı başlıyor: Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud açıkladı

Federal Parlamentonun 7. Dönem açılışında kritik duyuru

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Somali Ulusal Televizyonunda yayımlanan Federal Parlamentonun 7. Dönem açılış konuşmasında, ülkenin doğal kaynaklarını ekonomiye kazandırma kararlılığını vurguladı.

"Allah’ın ülkemize bahşettiği kaynakları milletimizin refahı için değerlendirmeye kararlıyız. Ülkemiz gelecek aylarda petrol sondajına başlayacak." dedi.

Cumhurbaşkanı Mahmud, bu adımın Somali’nin ekonomik bağımsızlığı açısından tarihi bir dönüm noktası olacağına dikkat çekti ve sondaj faaliyetlerinin ülkenin kalkınma sürecine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Petrol sondajı hazırlıkları, Türk araştırma gemisi Oruç Reisin Somali hükümetiyle işbirliği içinde ülke kıyılarında petrol ve gaz arama faaliyetleri yürütmesinden yalnızca birkaç ay sonra gündeme geldi.

Somali, Afrika Boynuzu’ndaki stratejik konumuyla öne çıkarken, sahip olduğu doğal kaynakların işletilmesiyle bölgesel ticarette daha etkin bir rol üstlenmesi bekleniyor.

Gelişmeler, hem bölgesel hem de uluslararası aktörler tarafından yakından takip ediliyor.