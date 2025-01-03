Somali ve Etiyopya Savunma Bakanları Savunma ve Güvenlik İşbirliğini Görüştü

Somali ve Etiyopya Savunma Bakanları, İşbirliğine Yönelik Adımlar Attı

Somali Savunma Bakanı Abdulkadir Mohamed Nur ile Etiyopyalı mevkidaşı Aisha Mohamed, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini ve bölgesel güvenlik meselelerini ele almak üzere başkent Mogadişu'da bir araya geldi.

Nur, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, görüşmenin detaylarından bahsederek, iki ülke arasındaki işbirliğinin bölgedeki güvenlik durumuna katkısının altını çizdi. "İki ülke arasındaki işbirliği, Doğu Afrika bölgesinde barış ve refah için elverişli bir ortam sağlayacaktır," dedi.

Gelişmeler ve Tansiyon Artışı

Bölgedeki güvenlik dinamiklerini etkileyen önemli bir mesele ise, Somaliland ile Etiyopya arasındaki mutabakat anlaşmasının ardından doğan krizdir. 1 Ocak 2024'te imzalanan bu mutabakat, Etiyopya'nın Somaliland'i bağımsız bir ülke olarak tanıması ve Somaliland'in Etiyopya’ya deniz erişimi sağlaması üzerineydi. Bu durum, Somali yönetiminin büyük tepkisini çekmiş ve bölgesel gerilimi artırmıştı.

Arap Birliği, Afrika Birliği, Kenya ve Cibuti gibi uluslararası aktörlerin krizi aşma girişimleri sonuç vermedi. Ancak Türkiye'nin arabuluculuğunda gerçekleştirilen Ankara Süreci, tansiyonu azaltmayı başardı.

11 Aralık 2024’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda, taraflar arasında mutabakat sağlanmıştı. Anlaşma, Somali'nin toprak bütünlüğünün teyit edilmesi ve Etiyopya'nın denize erişim taleplerinin her iki tarafın kazançlı çıkacağı bir işbirliği sürecine dönüşmesini öngörüyordu.

Ayrıca, teknik müzakerelerin Şubat 2025 sonuna kadar başlaması ve 4 ay içinde sonuçlandırılması hedefleniyor. Türkiye'nin ev sahipliğinde imzalanan 12 Aralık 2024 tarihli Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu komşuları arasındaki ilişkilerde önemli bir dönüm noktası olmuştur.