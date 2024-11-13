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Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti

Somaliland'da, halk 5 yıl boyunca yönetilecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti. Yoğun ilgi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 13:47
Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Halk Sandık Başına Gitti

Somaliland'da Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Heyecanı

Somali'den 1991 yılında tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland'da, halk erken saatlerde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitmeye başladı. Ülkeyi 5 yıl boyunca yönetecek yeni cumhurbaşkanının seçimleri, bölgenin dördüncü doğrudan cumhurbaşkanlığı seçimi olma özelliğini taşıyor.

Seçimlerde Adaylar ve Beklentiler

Somaliland anayasasına göre, cumhurbaşkanlığı seçimleri her beş yılda bir yapılmakta. Cumhurbaşkanlığı için 3 aday yarışıyor: Mevcut Cumhurbaşkanı ve Kulmiye Partisi'nden Musa Bihi Abdi, Wadani Partisi'nden Abdirahman Mohamed Abdullahi Irro ve UCID Partisi'nden Faisal Ali Warabe. Mevcut Cumhurbaşkanı Abdi, en güçlü aday olarak gösterilirken, Irro'nun da geniş bir destekçi kitlesine sahip olduğu dikkat çekiyor.

Seçim Süreci ve Güvenlik Önlemleri

Sabahın erken saatlerinde oyunu kullanan Abdi, demokratik sürece olan saygısını dile getirerek, seçim sonucunu kabul edeceklerini açıkladı. Diğer aday Irro ise halkın en fazla oyunu alarak kendini cumhurbaşkanı seçeceğine inandığını belirtti.

Sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerde, Somaliland'da halkın seçimlere gösterdiği ilgi ve sandıklarda oluşan yoğunluk açıkça görüldü. Somaliland Seçim Komisyonu Başkanı Muse Hassan Yusuf, önceki seçimlere kıyasla seçmen sayısında bir artış olduğunu vurgulayarak, sandığa giden seçmen sayısının 1 milyon 227 bin 480, sandık sayısının ise 24 bin 650 olduğunu açıkladı.

Güvenlik Önlemleri ve Tartışmalar

Seçimler sırasında güvenliği sağlamak amacıyla Somaliland güvenlik güçleri önemli tedbirler aldı. Büyük şehirlerde kısıtlı sokağa çıkma yasağı uygulanırken, her bölgede polis devriyeleri artırıldı. Seçimlerin 2022'de yapılması planlanmıştı ancak çeşitli sebeplerden ötürü ertelendi, bu durum tartışmalara yol açmıştı.

Abdi’nin yeniden seçilmesi durumunda 1 Ocak 2024'te Etiyopya ile Kızıldeniz'de imzaladıkları mutabakatın geçerliliğini koruyacağını ve bu anlaşmayı hayata geçireceğini belirtmesi, uluslararası kamuoyunda tanınma açısından büyük bir katkı sağlayacağını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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