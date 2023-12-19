Son Dakika! İsrail'den açıklama: Yeni 'insani ara' için hazırız!

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze ile İsrail arasında insani ara verilmesi konusunda açıklama yaptı. 'Biz hazırız' ifadeleri ile olası bir ateşkes durumuna sıcak bakıldığı belirtildi.

Son Dakika! İsrail'den açıklama: Yeni 'insani ara' için hazırız!
Yayın Tarihi:

İsrail cephesinden beklenen açıklama geldi. Dünya kamuoyunun gözü kulağı Gazze'deki yıkım derecesine gelen savaştaydı. Yeniden insani ara verilmesine yönelik baskılara karşılık İsrail'den açıklama geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik yardımların ulaştırılması için geçici ateşkes başlatılmasına hazır olduklarını belirtildi. Herzog açıklamasında, "Sorumluluk tamamen Yahya Sinwar ve diğer Hamas liderlerine aittir." ifadelerini kullandı

Öne Çıkanlar
İndirimli ayçiçek yağı için son fırsat! İşi gücü bırakan koşuyor: Bu fiyata ilk kez düştü İndirimli ayçiçek yağı için son fırsat! İşi gücü bırakan koşuyor: Bu fiyata ilk kez düştü
Kestane kabukları kendiliğinden açılacak! Sokak satıcıları yıllardır bu yöntemi uyguluyor Kestane kabukları kendiliğinden açılacak! Sokak satıcıları yıllardır bu yöntemi uyguluyor
Hem emekli hem memur bayram edecek! Tam 8.077 TL fazladan verilecek: İşte detaylar Hem emekli hem memur bayram edecek! Tam 8.077 TL fazladan verilecek: İşte detaylar
Çok Okunanlar
Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Öğrencilik yıllarında staj yapanlar için sevindiren haber! Hamas'tan İsrail'in 'insani ara' açıklamasına jet yanıt: Reddediyoruz Hamas'tan İsrail'in 'insani ara' açıklamasına jet yanıt: Reddediyoruz DEM Parti'si aday çıkaracakları illeri açıkladı DEM Parti'si aday çıkaracakları illeri açıkladı Husilerden Kızıldeniz mesajı var: Durmayacağız! Husilerden Kızıldeniz mesajı var: Durmayacağız! Gazze'de endişe veren durum: Salgın hastalıklar hızla yayılıyor Gazze'de endişe veren durum: Salgın hastalıklar hızla yayılıyor