Son Dakika! İsrail'den açıklama: Yeni 'insani ara' için hazırız!
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze ile İsrail arasında insani ara verilmesi konusunda açıklama yaptı. 'Biz hazırız' ifadeleri ile olası bir ateşkes durumuna sıcak bakıldığı belirtildi.
İsrail cephesinden beklenen açıklama geldi. Dünya kamuoyunun gözü kulağı Gazze'deki yıkım derecesine gelen savaştaydı. Yeniden insani ara verilmesine yönelik baskılara karşılık İsrail'den açıklama geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog tarafından yapılan açıklamada Gazze'ye yönelik yardımların ulaştırılması için geçici ateşkes başlatılmasına hazır olduklarını belirtildi. Herzog açıklamasında, "Sorumluluk tamamen Yahya Sinwar ve diğer Hamas liderlerine aittir." ifadelerini kullandı