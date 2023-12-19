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Son Dakika! İsrail'den açıklama: Yeni 'insani ara' için hazırız!

Son Dakika! İsrail'den açıklama: Yeni 'insani ara' için hazırız! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog Gazze ile İsrail arasında insani ara verilmesi konusunda açıklama yaptı. 'Biz hazırız' ifadeleri ile olası bir ateşkes durumuna sıcak bakıldığı belirtildi.