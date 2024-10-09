Son Yüzyılın En Güçlü Kasırgası: Milton ABD'yi Tehdit Ediyor

Milton Kasırgası ile Yüzleşen ABD

Son yıllarda ABD, yıkıcı kasırgaların etkisiyle mücadele etmeye devam ediyor. Milton Kasırgası, son 100 yılın en güçlüsü olabileceği öngörüsüyle dikkat çekiyor. Ülke, Helene Kasırgası sonrasında bir kez daha büyük bir sınav vermeye hazırlanıyor.

Kasıtlı Hava Koşulları ve Beklentiler

ABD'de Atlantik kasırga sezonunun başlangıcıyla, bu yıl oluşabilecek kasırgaların sayısının 1991-2020 ortalamasının üzerinde olacağı tahmin ediliyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), kasırga aktivitelerinin eylül ortalarında zirve yaparak kasımın sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor.

Geçmişteki Yıkıcı Kasırgalar

Geçmişte de benzeri yıkımlarla karşılaşan ABD, 1992 Andrew Kasırgası'ndan günümüze kadar pek çok büyük felaket yaşadı:

2005 Katrina Kasırgası: New Orleans'ı büyük ölçüde tahrip eden bu kasırga, yaklaşık 1800 can kaybına ve 180 milyar dolarlık hasara neden oldu.

New Orleans'ı büyük ölçüde tahrip eden bu kasırga, yaklaşık 1800 can kaybına ve 180 milyar dolarlık hasara neden oldu. 2012 Sandy Kasırgası: 254 kişinin ölümüne yol açarak, 70 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı.

254 kişinin ölümüne yol açarak, 70 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı. 2017 Harvey Kasırgası: Texas'ta 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı ve 150 milyar dolara yakın ekonomik kayba sebep oldu.

Texas'ta 100'den fazla kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı ve 150 milyar dolara yakın ekonomik kayba sebep oldu. 2022 Ian Kasırgası: Florida'da ciddi hasara yol açarak 110 milyar dolar zarara neden oldu.

Milton'un Etkisi

Milton Kasırgası, Meksika Körfezi'nden güçlenerek Florida'ya doğru ilerliyor. Ulusal Kasırga Merkezi verilerine göre, saatteki hızı yaklaşık 260 kilometreyi bulabiliyor. Başkan Joe Biden, “Milton, Florida’yı vuracak son yüzyılın en kötü kasırgası olabilir,” ifadeleriyle durumun ciddiyetine dikkat çekti.

Sonuç

Milton'ın çarşamba gecesi ya da perşembe sabahı Florida'nın yoğun nüfuslu yerleşim alanlarını etkileyebileceği öngörülüyor. Önceki kasırgaların tecrübesiyle ABD'nin bu seferki hazırlıkları da büyük önem taşıyor.