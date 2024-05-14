Sosyal medya fenomeni Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı

Candan kardeşler hakkında iddianame hazır: İstenen cezalar belli oldu

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianameye göre, Bahar Candan'a 14 yıldan 44 yıla kadar, Nihal Candan'a ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.



İddianamede yer alan bilgilere göre, 38 müşteki, 1 müşteki şüpheli ve Bahar ile Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 şüpheli bulunuyor. Tutuklu şüpheli Gülnihal Çiçek'in tutuklulukta geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edildiği belirtildi.

Bahar ve Nihal Candan'ın suç örgütünün hiyerarşik ve organik yapısı içerisinde yer aldığı iddianamede belirtilirken, örgüt lideri Onur Apaydın'ın örgüt içerisinde 'gizli muhasebeci ve kasa' konumunda olan Bahar Candan üzerinden bankacılık faaliyetlerini gerçekleştirdiği ve elde edilen suç gelirinin aklandığı ifade edildi.

Şüphelilerin örgüt lideri Onur Apaydın ile yakın ilişki içerisinde olduğu da iddianamede açıklandı. Bahar ve Nihal Candan'ın sosyal medya fenomeni olarak tanınmaları sebebiyle örgütün düzenlediği toplantılarda mağdurların kandırılmasında etkin rol oynadığı ifade edildi.

Bahar Candan'a 'suç örgütüne üye olmak' suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar, 'dolandırıcılık' suçundan ise 2 kez 12 yıldan 40 yıla kadar olmak üzere toplamda 14 yıldan 44 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, Nihal Candan'a ise aynı suçlardan 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Öte yandan diğer 20 şüpheli hakkında ise değişen oranlarda hapis cezası talep edildiği belirtildi.