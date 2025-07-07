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Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu

Srebrenitsa soykırımının 30. yılı anmasında Avrupa'nın Gazze'deki soykırımı durdurma sorumluluğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 07.07.2025 19:53
Güncelleme Tarihi: 07.07.2025 19:53
Srebrenitsa Soykırımının 30. Yılı: Avrupa'da Gazze Vurgusu

Avrupa Parlamentosu (AP), Srebrenitsa soykırımının 30. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde, geçmişte yaşanan bu trajedinin tekrar yaşanmaması gerektiği mesajını verdi. AP Başkanı Roberta Metsola, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında meydana gelen ve Avrupa'nın en büyük insanlık trajedisi olarak tanımlanan soykırımı hatırlatarak, "Srebrenitsa'nın bir daha asla yaşanmaması" gerektiğine dikkat çekti.

Anma etkinliğinde konuşan bazı milletvekilleri, Avrupa'nın Bosnalı Müslümanları korumakta başarısız olduğunu vurgulayarak, soykırıma karşı durma sorumluluğunun halâ hissedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade etti.

Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu'ndan Matjaz Nemec, "Bugün Avrupa yine bilmezden geliyor. İnsanlık tarihi kitaplarına kanla hangi Filistin kasabasının adının yazılması gerekecek ki, sözden eyleme geçebilelim?" dedi. Avrupa'nın Srebrenitsa soykırımına karşı harekete geçmemesinin, yeni soykırımların önlenmesi açısından önemli bir ders olduğunu belirtti.

Yeşiller grubundan Tineke Strik ise, "Bu başarısızlıktan ders çıkarma sorumluluğumuz var ve bu nedenle Gazze'de devam eden soykırımı önlemeliyiz" ifadesiyle Avrupa'nın sorumluluk alması gerektiğinin altını çizdi.

AP Genel Kurul oturumu, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yaşanan ve "Avrupa'da 2. Dünya...

AP Genel Kurul oturumu, Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta yaşanan ve "Avrupa'da 2. Dünya Savaşı'nın ardından görülen en büyük insanlık trajedisi" olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 30. yıl anma töreniyle başladı.

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