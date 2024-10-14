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Sri Lanka BRICS Üyeliği İçin Başvuruda Bulunacak

Sri Lanka, ekonomik krizi aşmak için BRICS üyeliği talebini sunmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 15:21
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 15:21
Sri Lanka BRICS Üyeliği İçin Başvuruda Bulunacak

Sri Lanka BRICS Üyelik Başvurusu Yapıyor

Tarihinin en büyük ekonomik sıkıntılarıyla mücadele eden Sri Lanka, ekonomik işbirliği grubu BRICS'e üyelik başvurusu yapma kararı aldı. Bu gelişmeyi, Dışişleri Bakanı Vijitha Herath başkent Colombo'da düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

BRICS Zirvesi'nde Üyelik Talebi

Herath, Sri Lanka'nın üyelik başvurusunu 23-24 Ekim tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da gerçekleşecek olan BRICS Zirvesi'nde sunacağını belirtti.

Ekonomik Destek İçin İletişim Ağı Kuruldu

Bakan, başvuru sürecinin desteklenmesi amacıyla Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika gibi BRICS üyesi ülkelerle irtibat kurulduğunu da ifade etti.

Seçim ve Ekonomik İhtiyaçlar Eşliğinde Başvuru

Bu başvuru, Sri Lanka'nın 14 Kasım'da gerçekleştirilecek parlamento seçimleri öncesinde, ağır ekonomik kriz ve borç yapılandırma çabalarının yoğunlaştığı bir dönemde gündeme geldi. Ülke, BRICS üyeliğini, daha fazla uluslararası destek ve işbirliği sağlamak için bir fırsat olarak değerlendiriyor.

BRICS Grubu Hakkında

2006 yılında Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin tarafından kurulan BRIC grubu, 2011 yılında Güney Afrika'nın katılımıyla BRICS adını aldı. Bu yıl Mısır, Etiyopya, İran, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) de BRICS üyesi oldu. BRICS'in üyelik yapılandırması genişlemeye devam ederken, genişletilmiş versiyonu "BRICS +" olarak adlandırılabilir.

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