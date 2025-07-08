SSB Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş'te Savunma Sanayisi İşbirliğini Güçlendiriyor

SSB Başkanı Görgün, Bangladeş'te Resmi Temaslarda Bulunuyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Bangladeş ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğini güçlendirmek ve yeni stratejik ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Dakka'da resmi temaslar gerçekleştiriyor.

Görüşmelerin İçeriği

SSB'nin X hesabından yapılan açıklamaya göre Görgün, Bangladeş Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Mareşali Hasan Mahmud Khan ile bir araya gelerek, savunma ve havacılık teknolojileri alanında sürdürülebilecek işbirliği imkanlarını değerlendiriyor. Yerli ve milli sistemlerin Bangladeş'in savunma kapasitesine sağlayabileceği katkılar, görüşmenin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Ayrıca, Görgün, Bangladeş Kara Kuvvetleri Komutanı General Waker-Uz-Zaman ile de bir araya gelerek askeri kara sistemleri, zırhlı araçlar ve teknolojik modernizasyon konularında ortak fırsatları ele aldı. Görüşmede, bilgi ve teknoloji paylaşımına dayalı sürdürülebilir işbirliklerinin önemi vurgulandı.

Bangladeş Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Mohammad Nazmul Hassan ile yapılan görüşmede ise deniz platformları, modern muharebe sistemleri ve savunma teknolojilerinde karşılıklı tecrübe paylaşımı üzerinde duruldu. Bölgesel deniz güvenliğini artıracak işbirliği adımları üzerine de istişareler gerçekleştirildi.

Yerinde İncelemeler ve Geri Bildirimler

Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda, temaslarının sürdüğünü belirtti ve ziyaret kapsamında Bangladeş makamlarınca aktif olarak kullanılan yerli ve milli savunma sistemlerini sahada inceleme imkanı bulduklarını ifade etti.

Bayraktar TB2'lerin görev yaptığı tesislerdeki ziyaretlerinin, kullanıcı geri bildirimlerini birinci elden dinleme fırsatı sunduğuna dikkat çeken Görgün, "Türk savunma sanayisinin uluslararası alanda gördüğü yüksek takdir, mühendisliğimizin, güvenilirliğimizin ve sahadaki başarımızın bir göstergesi." şeklinde konuştu.

Son olarak, yalnızca satışta değil satış sonrası destek, sürdürülebilir performans ve güven inşasında ortaya koydukları vizyonun, Türkiye'yi savunma sanayisi ihracatında dünyanın en saygın aktörlerinden biri haline getirmeye devam ettiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (sağda), Bangladeş'le savunma sanayisi alanında işbirliğini güçlendirmek ve yeni stratejik ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Bangladeş'in başkenti Dakka'da resmi temaslar gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün (sağda), Bangladeş'le savunma sanayisi alanında işbirliğini güçlendirmek ve yeni stratejik ortaklık fırsatlarını değerlendirmek amacıyla Bangladeş'in başkenti Dakka'da resmi temaslar gerçekleştiriyor.