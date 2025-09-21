Starmer: Birleşik Krallık Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:13
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:13
İki devletli çözümü canlandırma ve insani yardımı artırma hedefi

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, barış ve iki devletli çözüm umudunu yeniden canlandırmak için Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını duyurdu.

Starmer, kararını ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformunda paylaştığı yaklaşık 6,5 dakikalık videoda açıkladı. Videoda, 'Orta Doğu'da dehşet büyürken iki devletli çözüm ve barış umudunu canlı tutmak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.

Başbakan, iki devletli çözümün 'güvenli ve barış içinde bir İsrail ile yaşayabilir bir Filistin'e' işaret ettiğini belirterek, 'Şu an ikisi de yok. İsrailli ve Filistinli sade vatandaşlar şiddet ve acıdan uzak, barış içinde yaşamayı hak ediyor' dedi.

Starmer, Gazze'deki İsrailli esirlerin bir an önce salıverilmesi gerektiğini vurguladı ve Hamas'ın iki devletli çözüme karşı olduğunu öne sürdü. Ayrıca, gelecek haftalarda bazı Hamas üyeleri hakkında yaptırım kararları alacaklarını söyledi.

Gazze'deki insani duruma ilişkin olarak Starmer, 'Gazze'de insan yapımı insani kriz yeni ölümler getirdi. İsrail hükümetinin artan şekildeki pervasız bombardımanı, son haftalardaki yeni saldırılar, açlık ve yıkım hiçbir şekilde kabul edilemez' dedi ve binlerce Gazzelinin yiyecek ve su bulmak isterken öldürüldüğünü vurguladı.

Starmer ayrıca, 'Hepimizin dehşetle izlediği ölüm ve yıkımlar sona ermeli. Biz, ilk grup hasta ve yaralı çocukları devlet hastanelerinde tedavi için (Gazze'den) tahliye ettik. İnsani yardımlarımızı artırmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.

Başbakan, Gazze'ye yeterli yardımın giremediğine dikkat çekerek, 'İsrail hükümetini, sınırlarda uyguladığı kabul edilemez kısıtlamaları kaldırmaya, bu zalim uygulamalara son vermeye ve yardım akışına izin vermeye çağırıyoruz' dedi.

Starmer, İsrail'in Gazze saldırıları ve Batı Şeria'daki toprak gaspları nedeniyle iki devletli çözüm ışığının sönmeye başladığını belirterek, buna izin verilemeyeceğini söyledi. Bölgedeki ve ötesindeki liderlerle bir barış çerçevesi inşa etmek için birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Bu çerçeve planının, Filistin yönetiminin reformunu, ateşkesi sağlamayı ve iki devletli çözüm müzakerelerine geçişi kapsadığını belirten Starmer, Temmuz ayında tanıma kararına ilişkin şartları ortaya koyduğunu ve 'O an geldi' diyerek kararın yürürlüğe konduğunu duyurdu.

Starmer, Birleşik Krallık'ın şimdi 150'den fazla ülkenin arasına katıldığını söyleyerek, 'Filistin Devleti, Filistinliler ve İsrailliler için daha iyi bir geleceğe yönelik sözdür' ifadelerini kullandı.

Toplum içindeki gerginliğe de değinen Starmer, 'Bu gerilim toplumda bölünmelere yol açtı. Bazıları bu gerilimi nefret ve korku için kullandı. Ancak hiçbir sorun çözülmedi. Nefreti reddetmek yetmez, nefretin her türlüsüyle mücadele çabalarımızı ikiye katlamalı, çabamızı daha iyi bir gelecek kanalına yönlendirmeliyiz' dedi.

Hatırlanacağı üzere Starmer, Temmuz ayında iki devletli çözüm umudu risk altında olduğu için Filistin'i tanımanın zamanının geldiğini ve bunun en yüksek etkiyi yaratacağını söylemişti. O dönem verdiği söz doğrultusunda, ilgili somut adımlar atılmaması halinde İngiltere'nin Eylül'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni tanıyacağını teyit etmişti.

Hükümet yetkilileri daha önce İsrail'e yönelik çağrılarında sağlık çalışanları, gazeteciler ve sivillerin hedef alınmaması gerektiğini vurgulamış; Gazze'deki durumun tolere edilemez seviyeye geldiğini belirtmişlerdi. İngiltere hükümeti ayrıca bazı silah satış lisanslarını askıya almış, ticaret anlaşması müzakerelerini durdurmuş ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında yakalama kararı çıkarılmasına ilişkin itirazını geri çekmişti.

